Verliezend Hoogland wil seizoen afmaken met Roy Versluis: ‘Met elf man redden we het niet’

Zondag- en maandagavond was er druk overleg bij Hoogland. De eerste uitkomst is dat de club hoe dan ook het seizoen af wil maken met Roy Versluis als hoofdtrainer. ,,Daar zijn we heel duidelijk in’’, benadrukt clubvoorzitter Nico Terschegget. ,,We gaan met elkaar proberen om in de derde divisie te blijven.”