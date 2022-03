Vince Gino Dekker bedreigd toen hij wilde overstappen naar aartsrivaal: ‘Ik heb de gevolgen onderschat’

Frank Voorwald knokt zich bij Hoogland áltijd terug in de ploeg: ‘Ik bepaal zelf wanneer ik stop’

Een paar weken geleden hoorde Frank Voorwald dat Hoogland twijfelde of er volgend jaar wel plek voor hem was. Dat schoot de 31-jarige verdediger even in het verkeerde keelgat. ,,Ik bepaal zelf wanneer ik stop.”

19 maart