Vincent Muis is bij Hoogland weer thuis: ‘Lekker om weer op de fiets naar het voetbal te kunnen’

Hoe Amersfoort meeleeft met ‘haar’ topatlete Femke Bol: ‘Zo vreemd om mijn buurmeisje nu op tv te zien’

Op de buurtapp staat ‘onze Femke’ momenteel dagelijks. De hele straat in Amersfoort waar ze is opgegroeid leeft mee met de topprestaties die atlete Femke Bol (22) momenteel levert. ,,We zijn allemaal hartstikke trots op haar’’, zegt Martje Bol (36). ,,Ook al zijn we geen familie...’’

18 augustus