Visee prijst vertrekkende Mike van de Laar: ‘Bezorg deze jongen een geweldig afscheid’

Column Visee over de mores in Spakenburg: ‘Wij gaan ‘de Rooien’ geen kampioen maken’

Het zoemde al de hele week rond op de club. Het was ook een kwestie waar geen ontkomen aan was. Dus voor de draad ermee, dacht ik in het voorjaar van 2004. In de slotfase van het seizoen speelden we uit bij koploper DOVO, dat op koers lag voor de titel. Zelf hadden we met Spakenburg daar nog een theoretische kans op, maar bij een misstap van de Veenendalers zou rivaal IJsselmeervogels langszij komen. Wat doe je dan?