Voetbalbeleid in Bunschoten-Spakenburg onder vuur: ‘Opportunisme in het kwadraat’

Column Peter Visee weet wat Gert Peter de Gunst wenst: ‘Het klinkt lullig, maar je hoopt dat ze gaan verliezen’

Ik weet nog goed hoe ik in het seizoen 2013/2014 naar Veenendaal reed. Vanuit Baarn de A1 op, via de A30 en de A12 naar DOVO. Het ging, op zijn zachtst gezegd, niet goed. Ik brak mij het hoofd over welke opties ik nog had, wat ik kon doen om het tij te keren.

14:07