Volleyballers tegen All Star-team in memorial Olaf Ratterman

Topamateur­gol­fer Jeroen Schouten: ‘Golfen is soms verschrik­ke­lijk, dat is het mooie van de sport’

15 april In coronatijd de motivatie vasthouden? Voor menig sporter is dat een hele opgave, nu de competitiespanning ontbreekt. Niet voor topamateurgolfer Jeroen Schouten van de Leusdense hoofdklasser De Hoge Kleij. „Golfen is soms verschrikkelijk. Dat is tegelijk het mooie van deze sport. Het is nooit saai.”