Vrouwen CJVV te sterk voorSDV Barneveld; dit is hoe de eerste teams uit Amersfoort deze zaterdag speelden

Hooglanderveen 1 heeft DSOV 1 gemakkelijk uit verslagen het veld tijdens de thuiswedstrijd in de 2e klasse en won met 6-0. Hooglanderveen 1 speelt in de volgende wedstrijd uit tegen DCG Rksv 1 op Sportpark Willem Tomassen, DSOV 1 treft Sporting Martinus 1 in een thuiswedstrijd op Sportpark Zijdewinde. Beide wedstrijden worden gespeeld op zondag 16 oktober om 14.00 uur.

Uiteindelijk was het OSO 1 dat met 2-1 heeft gewonnen in de thuiswedstrijd tegen Cobu Boys 1 in de 5e klasse zaterdag. OSO 1 speelt in de volgende wedstrijd uit tegen Oranje - Wit 1 op zaterdag 15 oktober om 14.30 uur op Sportpark Loosdrecht. Cobu Boys 1 speelt op dezelfde dag een thuiswedstrijd tegen DVSA 1 op Sportpark Zielhorst.

VV Dieren 1 is met de winst aan de haal gegaan in de thuiswedstrijd op zaterdag tegen ASC Nieuwland 1 in de 2e klasse. De wedstrijd eindigde in 2-1. Beide teams spelen op zaterdag 15 oktober hun volgende competitiewedstrijd. VV Dieren 1 speelt om 14.00 uur op Sportpark Het Nieuwland uit tegen VRC 1. ASC Nieuwland 1 neemt het om 14.30 uur thuis op tegen Lunteren 1 op Sportpark Nieuwland.

HVC 1 heeft met één doelpunt verschil de uitwedstrijd tegen SVM 1 in de 4e klasse gewonnen. Het werd zaterdag 2-1. Op zaterdag 15 oktober speelt HVC 1 om 15.00 uur een uitwedstrijd tegen SEC 1 op Sportpark Zielhorst. SVM 1 speelt op dezelfde dag om 14.30 uur thuis tegen HDS 1 op Sportpark Van Eck.

CJVV VR1 heeft SDV Barneveld VR1 met 0-3 verslagen in de 3e klasse op zaterdag. In de volgende wedstrijd speelt SDV Barneveld VR1 op zaterdag 19 november om 12.00 uur, in een uitwedstrijd, tegen DOVO VR1. CJVV VR1 neemt het zaterdag 29 oktober om 14.30 uur uit op tegen VVOG VR1.

Zeewolde 1 heeft zaterdag thuis in de 3e klasse met 3-1 van KVVA 1 gewonnen. Zeewolde 1 neemt het in de volgende wedstrijd uit op tegen Swift ‘64 1, op zaterdag 15 oktober om 15.00 uur op Sportpark De Horst. Op dezelfde dag speelt KVVA 1 om 14.45 uur thuis tegen Elspeet 1 op Sportpark Dollardstraat.

Valleivogels 1 heeft zaterdag uit in de 2e klasse met 0-3 van CJVV 1 gewonnen. CJVV 1 speelt in de volgende wedstrijd uit tegen Woudenberg 1 op Sportpark Vermeerkwartier, Valleivogels 1 treft De Merino’s 1 in een thuiswedstrijd op Sportpark De Bree-W. Beide wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 15 oktober om 14.30 uur.

SV Achterveld VR1 heeft de uitwedstrijd tegen Cobu Boys VR1 gewonnen met 1-3 op zaterdag in de 3e klasse. Cobu Boys VR1 speelt zijn volgende duel thuis bij Bennekom VR1. De teams staan op zaterdag 29 oktober om 11.45 uur tegenover elkaar. SV Achterveld VR1 neemt het zaterdag 10 december om 12.00 uur uit op tegen DOVO VR1.

Thuisploeg De Posthoorn 1 en VOP 1 hebben zaterdag beide één punt overgehouden aan het duel in de 4e klasse: 2-2. SV Achterveld 1 is de volgende tegenstander voor De Posthoorn 1 in een uitwedstrijd. VOP 1 speelt een thuiswedstrijd tegen Musketiers 1 op Sportpark Olympus. Beide wedstrijden worden op zaterdag 15 oktober om 14.30 uur gespeeld.

