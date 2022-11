Vrouwen Cobu Boys maken einde aan serie nederlagen; dit is hoe de eerste teams uit Amersfoort dit weekeinde speelden

Cobu Boys VR1 heeft eindelijk de ongelukkige serie van vier achtereenvolgende nederlagen in de 3e klasse beëindigd. Het eerste punt waar lang naar uitgekeken werd, werd gepakt in de uitwedstrijd tegen SDV Barneveld VR1. Het eindigde in 0-2 op Sportpark Norschoten. SDV Barneveld VR1 heeft vijf nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl Cobu Boys VR1 één overwinning en vier nederlagen heeft. Cobu Boys VR1 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 19 november om 11.45 uur thuis tegen SKV VR1 op het Sportpark Zielhorst.

Een riante zege voor APWC 1 in de thuiswedstrijd tegen SVH 1 in de 3e klasse zondag. De wedstrijd is geëindigd in 6-1. APWC 1 heeft twee overwinningen en drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl SVH 1 één overwinning en vier nederlagen heeft. Op zondag 20 november om 14.00 uur speelt APWC 1 een uitwedstrijd tegen HOV/DJSCR 1 op Sportpark Wateringse Veld.

VOP 1 heeft uiteindelijk twee doelpunten tegen VV ‘t Vliegdorp 1 gemaakt in de uitwedstrijd in de 4e klasse op zaterdag. De wedstrijd eindigde in 1-2. VV ‘t Vliegdorp 1 heeft twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl VOP 1 twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Dit was VOP 1's tweede overwinning met één doelpunt. Op zaterdag 19 november om 14.30 uur speelt VOP 1 thuis tegen SVP 1 op het Sportpark Olympus.

APWC 1 heeft twee doelpunten tegen SVP 1 gemaakt in de uitwedstrijd in de 4e klasse op zaterdag. Het duel eindigde in 1-2. SVP 1 heeft drie overwinningen en twee nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl APWC 1 twee overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag heeft. Dit was APWC 1's tweede overwinning met één doelpunt. Op zaterdag 19 november om 14.00 uur ontvangt APWC 1 VVZ ‘49 1 op het Sportpark De Koppel.

VVZA 1 heeft een nederlaag te verduren gekregen in de wedstrijd tegen Sporting Martinus 1 op Sportpark Overburg op zondag. De 2e klasse-wedstrijd eindigde in 2-1. Op zondag 20 november om 14.00 uur speelt VVZA 1 thuis tegen ROAC 1 op Sportpark Emiclaer.

Cobu Boys 1 heeft Eemboys 1 met 0-2 verslagen in de 5e klasse op zaterdag. Eemboys 1 heeft vijf nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl Cobu Boys 1 twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Cobu Boys 1 is SV Vechtzoom 1. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 19 november om 14.30 uur op het Sportpark Zielhorst.

CJVV VR1 heeft haar uitwedstrijd gewonnen tegen Hercules VR2 op zaterdag in de 3e klasse. De wedstrijd eindigde in 1-3. Hercules VR2 heeft twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl CJVV VR1 vier overwinningen en één nederlaag heeft. Op zaterdag 19 november om 15.00 uur ontvangt CJVV VR1 Fortissimo VR1 op het Sportpark Vermeerkwartier.

De Posthoorn 1 heeft de thuiswedstrijd tegen HDS 1 gewonnen met 4-2 op zaterdag in de 4e klasse. De Posthoorn 1 heeft twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl HDS 1 twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 19 november om 15.00 uur speelt De Posthoorn 1 bij SEC 1 op Sportpark De Engelse Berg.

Amsvorde 1 heeft haar thuiswedstrijd tegen SV Ouderkerk 1 0-2 verloren in de 3e klasse op zondag. Amsvorde 1 heeft één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl SV Ouderkerk 1 vier overwinningen en één nederlaag heeft. Op zondag 20 november om 14.00 uur speelt Amsvorde 1 bij FC Aalsmeer 1 op Sportpark Ouderkerk.

Hooglanderveen 1 is 0-2 verslagen in haar thuiswedstrijd tegen Sporting ‘70 1 in de 2e klasse-wedstrijd wedstrijd zondag. Het was de vierde wedstrijd zonder overwinning op rij voor Hooglanderveen 1. Hooglanderveen 1 heeft één overwinning, twee gelijke spelen en twee nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl Sporting ‘70 1 drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Hooglanderveen 1 is ZSGOWMS 1. De teams spelen tegen elkaar op zondag 20 november om 14.00 uur op Sportpark Voordorp.

HVC 1 heeft uit een 6-2 verlies geleden tegen Musketiers 1 in de 4e klasse. Musketiers 1 heeft drie overwinningen en twee gelijke spelen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl HVC 1 twee overwinningen en drie nederlagen heeft. DEV Doorn 1 is zaterdag 19 november om 14.30 uur op het Sportpark Zielhorst de volgende tegenstander voor HVC 1.

Thuisploeg CJVV 1 en OVC ‘85 1 hebben zaterdag beide één punt overgehouden aan de wedstrijd in de 2e klasse: 5-5. CJVV 1 heeft één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl OVC ‘85 1 één overwinning, twee gelijke spelen en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 19 november om 15.00 uur speelt CJVV 1 uit tegen FC Delta Sports ‘95 1 op Sportpark De Bilderberg.

ASC Nieuwland 1 en FC Delta Sports ‘95 1 hebben de punten gedeeld in het duel tussen beide teams in de 2e klasse. De eindstand was 2-2. ASC Nieuwland 1 heeft één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl FC Delta Sports ‘95 1 drie gelijke spelen en twee nederlagen heeft. ASC Nieuwland 1 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 19 november om 14.00 uur op bezoek tegen VRC 1 op Sportpark De Kruisboog.

DSV ‘61 1 en KVVA 1 hebben zaterdag de buit gedeeld in de 3e klasse. Het duel eindigde in 2-2. DSV ‘61 1 heeft twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl KVVA 1 twee overwinningen en drie gelijke spelen heeft. KVVA 1 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 19 november om 14.45 uur thuis tegen Zwart Wit ‘63 1 op het Sportpark Dollardstraat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.