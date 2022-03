VVOP klimt naar de tweede plaats

Na een zwaar bestrafte rode kaart voor Jelle van der Veer was het alleen nog tegenhouden voor de ploeg van Harry Oussoren. ,,Ze waren een stuk volwassener in hun spel, met hun fysiek en snelheid als wapens.’’ Jos van Milligen tekende voor de beslissing.

KVVA had vrij veel moeite om SEC thuis van zich af te schudden (2-1). De ‘Katholieken’ kwamen tegen de goed verdedigende Soesters pas kort na de pauze op voorsprong door Salim El Yousfi, tien minuten later gevolgd door een fraaie 2-0 van Nasserdine Zouragh. In de slotfase redde Paul La Feber de spreekwoordelijke eer namens de Soesters. KVVA steeg naar de tweede plaats in 4G. SEC bleef vierde.

In 4G was De Posthoorn-coach Maikel Manasse na het met 4-3 verloren ‘zespuntenduel’ bij ZSC Patria zwaar teleurgesteld in de dienstdoende scheidrechter. Oud-prof Nassir Maachi zette de Amersfoorters driemaal op voorsprong, maar de arbiter gaf de Zeister onder meer twee zeer discutabele penalty’s mee, waaronder de 4-3 in blessuretijd. Manasse: ,,Die scheidsrechter floot constant in het voordeel van Patria. Echt een thuisfluiter. Het werd op het laatst gewoon gênant.”