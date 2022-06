VVZ’49 degradeert voor de derde keer in vijf jaar tijd: ‘We zijn gestopt met dure spelers halen’

Voetbal Totaal Drama voor Eemdijk, Woudenberg en VVZ’49 gedegra­deerd, Hoogland naar finale: een rondje langs de velden

Het doek is gevallen voor eersteklasser Woudenberg en derdeklasser VVZ’49. Beide clubs degradeerden in de eerste ronde van de nacompetitie. Voor Eemdijk kende in de promotiejacht een bitter einde. En hoe zit het met de acht doelpunten die De Posthoorn scoorde? Lees dit voetbaloverzicht en je bent in één keer bij.

12 juni