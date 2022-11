VVZ’49 richt zich eindelijk op, KVVA zet uit nood spits op doel: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Voetbal totaalHet gedegradeerde VVZ’49 richt zich na drie degradaties in zes jaar tijd (!) weer op in de vierde klasse. Een niveau hoger KVVA kampte met een groot keepersprobleem, terwijl eersteklasser NSC zoals ‘traditiegetrouw’ weer een rode kaart pakte. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

Jack’s League

HHC Hardenberg - Spakenburg 2-0 (1-0)

Spakenburg werd bij HHC een stuk wijzer. De ‘Blauwen’ willen zich dolgraag gaan meten met de top van de Jack’s League, maar moesten hun meerdere erkennen in de Hardenbergers. Een beauty van Jurjan Mannes leidde de uiteindelijke 2-0 nederlaag in. Coach Chris de Graaf: ,,We konden niet de intensiteit brengen die we vorige week tegen Rijnsburgse Boys wel op het veld brachten. Op de nederlaag valt weinig af te dingen.”

IJsselmeervogels - Scheveningen 1-5 (1-2)

0-1, 0-2, 1-4 Mike de Niet, 1-2 Darren Rosheuvel, 1-3 Mehmet Aldogan, 1-5 Mitchell de Vlugt.

IJsselmeervogels zette na het 1-5 echec tegen Scheveningen trainer Gert Peter de Gunst aan de dijk. Aanvoerder Wessel Boer trok het boetekleed aan. ,,1-5 tegen een directe concurrent, dat mag echt niet gebeuren. Het is beschamend, echt beschamend.”

Derde divisie

RKAV Volendam - Sparta Nijkerk 2-2 (1-1)

0-1 Roy Bakkenes , 2-2 Ricardo Fransberg.

Sparta Nijkerk sleepte ternauwernood een punt uit het vuur bij RKAV Volendam. Ricardo Fransberg tekende in blessuretijd voor de 2-2 eindstand. De Nijkerks schoten aan de dijk nog uit de startblokken. Roy Bakkenes liep het hele veld over en bleef ijzig kalm voor het Volendamse doel: 0-1. Na een half uur moesten de geplaagde Nijkerkers weer een slok uit de gifbeker nemen toen een bal in de zestien van dichtbij op een hand werd geschoten. Jens Kras ontfermde zich over het buitenkansje. Direct na de thee liet Lennart Tol doelman Johan Jansen kansloos en leek het weer de verkeerde kant op te vallen voor de manschappen van trainer Eric Speelziek. Totdat Fransberg in blessuretijd de gelijkmaker aantekende.

Vierde divisie

Flevo Boys – SDV Barneveld 1-2 (1-1).

0-1 Ricardo Mengerink, 1-2 Stijn van Wolfswinkel.

Het was vierdedivisionist SDV Barneveld dit seizoen nog niet gelukt om te winnen in een uitwedstrijd. Daarom was de blijdschap zo groot toen Flevo Boys met 1-2 werd verslagen. In de slotfase was het wel ‘vrouwen en kinderen eerst’ voor de Barnevelders toen de thuisploeg de ballen maar in het strafschopgebied bleef pompen. ,,Voor het vertrouwen van de ploeg is zo’n overwinning enorm belangrijk’’, wist SDVB-trainer Bart Schreuder. ,,Als je over de hele wedstrijd keek was het ook gewoon verdiend.”

DHSC - Eemdijk 0-4 (0-0)

0-1 Franslyn Nsingi, 0-2 Yannick Bouw, 0-3 Argjend Selimi, 0-4 Jeffrey van den Dikkenberg.

Een wedstrijd met twee gezichten. Een cliché van de bovenste plank, maar het duel tussen DHSC en Eemdijk kan simpelweg niet anders samengevat worden. De koploper had in de eerste helft het geluk van een (aanstaande) kampioen, na de 0-1 voorsprong drukten de ‘Diekers’ door. Het werd 0-4. ,,Wij hebben een tweede helft gespeeld om van te watertanden”, genoot Sjohn van Gulik.

Eerste klasse

NSC Nijkerk - BOL 2-2 (1-1)

1-1 en 2-2 Bilal Tmim.

Dankzij twee treffers van Bilal Tmim hield NSC Nijkerk nog wel een punt aan de thuiswedstrijd tegen CSV Bol over, maar voor de vierde keer op een rij eindigden de Nijkerkers de wedstrijd niet met elf man. Nu was het centrale verdediger Renee Troost die vroegtijdig het veld moest verlaten. ,,Direct daarna kregen we de 1-2 tegen en dacht ik: ‘daar ga je weer’’’, zei NSC-trainer Rob Hilbers. ,,Gelukkig bleven we goed in de wedstrijd, al was het zeker na de 2-2 vooral tegenhouden voor ons.”

Volledig scherm Olivier Pilon maakte een hattrick namens koploper Scherpenzeel. © Marnix Schmidt

Scherpenzeel - Oranje Wit 5-0 (4-0)

1-0, 2-0 en 3-0 Olivier Pilon, 4-0 Lars ten Teije, 5-0 Arwin van Soest.

Na de rimpelloze 5-0 overwinning van Scherpenzeel op Oranje Wit was de vraag aan trainer Koen Janssen wat hij zich nog meer wenst. ,,Het kampioenschap”, luidde zijn korte en bondige antwoord. Duidelijk is dat op Scherpenzeel in de eerste klasse D geen maat staat. Alleen LRC uit Leerdam blijft nog in het spoor. Scherpenzeel handhaafde de ongeslagen status eenvoudig. Via Olivier Pilon (3x), Arwin van Soest en Lars ten Teije werd de tegenstander uit Dordrecht overklast.

Roda’46 - Nunspeet 3-1 (2-0)

1-0 Milan Gijsbertsen, 2-0 Tristan Wallet, 3-0 Julian Koning.

Voor de thuiswedstrijd tegen Nunspeet had Mark Wietsma vooral de accenten op de verdediging gelegd. Het gevolg was een keurige 3-1 overwinning. ,,Zij hebben een fysiek sterke ploeg met veel lengte, maar wij hadden het achterin goed op orde’’, aldus de trainer van Roda’46. Op slag van rust scoorden Milan Gijsbertsen en Tristan Wallet en zaten de Leusdenaren op rozen. Julian Koning zorgde voor de 3-0. ,,Nunspeet voerde de druk nog wel enorm op, maar we kwamen op één keer na niet echt in de problemen. Lekker dat we na vier weken weer eens winnen.”

Tweede klasse

De Merino’s - CJVV 5-0 (2-0)

CJVV heeft een harde nederlaag geleden tegen De Merino’s. In de rust hoopte trainer Sijtze Wobbes nog op de ommekeer. ,,We zaten redelijk in de wedstrijd en dachten nog aansluiting te kunnen vinden”, aldus Wobbes. Direct na rust kreeg CJVV echter een penalty tegen, waardoor de wedstrijd beslist was. ,,De tweede helft was De Merino’s echt beter dan wij.”

Otterlo - Woudenberg 0-4 (0-1)

0-1 en 0-3 Tom de Greef. 0-2 Alec Stalman. 0-4 Niels van Veenendaal.

Woudenberg blijft maar winnen. Tegen laagvlieger Otterlo scoorde de ploeg van Jeroen Peters vier keer. ,,Er lag vooral op de flanken veel ruimte”, aldus Peters. ,,Dat zijn we niet gewend.” Vleugelverdediger Alex Stalman profiteerde daarvan. Hij kreeg meerdere grote kansen en scoorde.

Veensche Boys - CDW 4-1 (1-0)

1-0 en 4-0 Tom van Donselaar. 2-1 Arslan Gumus. 3-1 Tom Cozijnsen.

Veensche Boys weet na acht verliespunten in drie wedstrijden weer wat winnen is. Toch is het lek nog niet helemaal boven. ,,Het ging moeizaam”, zegt trainer Erik Assink. In de laatste vijf minuten wist zijn ploeg nog twee keer te scoren, waardoor de punten in Nijkerkerveen bleven.

Volledig scherm Mathijs Jongsma van ASC Nieuwland © RodneyPhotography

ASC Nieuwland - Valleivogels 0-3 (0-0)

0-1 Remco van de Fliert, 0-2 Freek van Wijk, 0-3 Bob van Ruitenbeek.

Valleivogels boekte de vijfde overwinning op rij. Tegen ASC Nieuwland speelde de ploeg van Rob van den Broek een uitstekende eerste helft, waarin kans op kans onbenut bleef. In de tweede helft brak Remco van de Fliert de wedstrijd open met een prachtige volley van buiten het strafschopgebied.

Derde klasse

ESA - Renswoude 2-0 (0-0)

Renswoude deed lang mee tegen koploper ESA, maar kon dat niet omzetten naar een overwinning. ,,Een gelijkspel was terecht geweest”, baalde trainer Jeroen de Zwaan. ,,De urgentie van driepunters moet nu wel echt gaan ontstaan. Uitspreken is één, het ook uitvoeren is twee.”

VVOP - EFC’58 2-0 (0-0)

1-0 Jos van Milligen, 2-0 Philip Geurts.

Tegen EFC’58 vielen de doelpunten van VVOp pas laat. ,,Maar het was zeker een verdiende overwinning”, zag trainer Ricardo van de Pol. ,,Weer een heerlijke zaterdag.”

DSV’61 - Terschuurse Boys 2-0 (2-0).

Terschuurse Boys kwam een valse start niet meer te boven. Na drie minuten kregen ze een penalty tegen en na twintig minuten stond de einduitslag op het bord. ,,Daarna kwamen zij helemaal niet van hun doel af. Het spel maken is moeilijker. In de laatste twintig meter kom je er dan steeds net niet door”, verklaart trainer Etie Jansen.

KVVA - Hoevelaken 0-5 (0-0)

0-1, 0-4 Paul Eleveld, 0-2 Joep Timmerman, 0-3 Joeri van den Hoeven, 0-5 Ludo Horst.

De regioderby eindigde in een teleurstellend resultaat voor KVVA. Keeper Mohammed el Kilouli kreeg voor rust een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler en er zat geen reservekeeper op de Amersfoortse bank. Aanvaller Chahid Sousi moest de handschoenen aantrekken. Na het eerste doelpunt volgden er al gauw meer. ,,De eerste helft waren we al beter en in de tweede helft maakten we het af”, aldus Harry Oussoren, coach van Hoevelaken.

FC Almere - Hees 0-3 (0-0)

0-1 Miquel van Ginkel, 0-2 en 0-3 Ali Coban.

Hees kwam de uitwedstrijd bij FC Almere zonder kleerscheuren door (0-3). De ‘Rode Wolven’ kenden een matige start. ,,In de rust gingen de jongens aardig tegen elkaar tekeer”, hoorde Hees-coach Kevin de Liefde. Na een uur brak Miquel van Ginkel de ban. Topscorer Ali Coban maakte met twee treffers het karwei af. Verdediger Jorney Kappenberg kreeg nog wel zijn tweede gele kaart. De Liefde: ,,Het is prima dat we met 0-3 gewonnen hebben.”

TOV - Olympia’25 1-1 (0-1)

1-1 Max Engbrink.

TOV voelde zich in de subtopper tegen nummer twee Olympia’25 flink benadeeld door de dienstdoende scheidsrechter. De vroege 0-1 van de Hilversummers kwam volgens coach Maurice van der Wilt voort uit een buitenspelsituatie. ,,Maar onze grensrechter werd overruled.” Max Engbrink bracht de Baarnaars een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. In de slotfase werd de winnende 2-1 van TOV wél afgekeurd wegens buitenspel. ,,Weer onterecht”, baalde Van der Wilt. ,,Als je dat zag, dan weet je waarom bij de profs de VAR in het leven is geroepen.”

FC Hilversum - SV Baarn 3-0 (0-0).

SV Baarn hield met een defensieve speelwijze koploper FC Hilversum een uur lang met succes op 0-0. Centrumverdedigers Joris Korndewal en Steph van Hoffe vielen echter nadien met blessures uit. ,,Die twee vervang je niet zomaar”, aldus coach Hendrin Khandan. In de slotfase maakten de Hilversummers alsnog het verschil. Khandan: ,,We hebben onze huid duur verkocht. Ik ben trots op de inzet van de spelers.”

Vierde klasse

APWC - SEC 1-0 (1-0)

1-0 Berat Avci.

APWC hield met veel pijn en moeite hekkensluiter SEC van zich af: 1-0. Spits Berat Avci maakte na ruim een half uur de enige treffer van de middag. De Soesters kregen na die openingstreffer nog wel een paar kansen op de gelijkmaker, maar de stand bleef 1-0. ,,Een goed voetballend team als SEC staat veel te laag”, vond APWC-coach Bert van den Brom. ,,Maar als je niet scoort, dan win je niet”, reageerde SEC-confrater Jasper Meeder. ,,We gaan de komende week dus aanvallend trainen.”

VVZ’49 - VOP 1-0 (0-0)

1-0 Tristan Schaap.

VVZ’49 boekte tegen VOP de derde overwinning op een rij (1-0) en steeg met stip naar de vierde plaats in 4F. Tristan Schaap besliste vijf minuten na de pauze het duel met een prachtig afstandsschot. ,,Het is mooi dat de resultaten nu goed zijn, maar we bekijken het voorlopig van week tot week”, tempert VVZ’49-coach Alemdar Kurt de euforie. VOP-collega Wouter Zewuster zag aan een reeks van drie gewonnen wedstrijden een zuur einde komen. ,,Wij de kansen, zij de punten.”

Candia’66 - HVC 2-1 (1-1)

1-1 Cumali Karaman.

HVC verloor het ‘zes-punten-duel’ bij Candia’66 met 2-1. De Zielhorsters maakten op slag van rust via Cumali Karaman een 1-0 achterstand ongedaan. De thuisploeg scoorde halverwege de tweede helft vanaf de penaltystip de winnende goal. In de slotfase drong HVC nog wel aan, maar zonder tastbaar resultaat. ,,De jongens misten net dat beetje geluk”, zag HVC-voorzitter Marcel Kegler.

‘t Vliegdorp - SVM Maartensdijk 1-4 (1-1)

1-1 Joey Veldhuyzen.

‘t Vliegdorp-coach René Ribberink ziet de personele problemen in zijn equipe met de week toenemen. Zo liep centrumverdediger Mitchell Smeele in het met 1-4 verloren thuisduel met SVM Maartensdijk een ogenschijnlijk zware knieblessure op. ,,Onze verzorger vreesde met grote vreze”, aldus Ribberink. In de slotfase kreeg Ricardo van Ee ook nog zijn tweede gele kaart. Ribberink: ,,We moeten echt even door deze moeilijke fase heen.”

Musketiers - De Posthoorn 4-0 (1-0)

Een gehavend De Posthoorn was kansloos op bezoek bij Musketiers: 4-0. In de eerste helft hield de volksclub uit het Soesterkwartier de schade nog beperkt (1-0). Na de pauze deden persoonlijke fouten De Posthoorn de das verder om. ,,Als je vier basisspelers mist, dan wordt het tegen een goede ploeg als Musketiers gewoon een lastig verhaal”, meende De Posthoorn-coach Nassir Maachi.

SV Panter - Achterveld 2-1 (0-1)

0-1 Mark de Ridder (penalty).

Tot een minuut voor tijd leek Achterveld de tweede achtereenvolgende overwinning te boeken. Daarna ging het toch nog mis. ,,We moeten bij onszelf te rade gaan dat je zo laat toch nog twee treffers tegenkrijgt”, mopperde Achterveld-trainer Jouri Melkert. ,,Tegen DEV Doorn overkwam het ons ook al, maar die ploeg is gewoon heel goed. SV Panter is dat niet. Dit is gewoon heel slecht.”

Vijfde klasse

Cobu Boys - VSC 3-1 (0-0)

1-0 Danny de Vries, 2-0 John Riezebos, 3-0 Sebastiaan de Jong.

Cobu Boys richtte zich na een matige eerste helft tegen laagvlieger VSC met succes op. De equipe van coach Johan Flipse nam in het eerste kwartier na de pauze met drie doelpunten afstand van de Utrechters. ,,We zijn soms zelf onze grootste tegenstander”, merkte Flipse in het eerste bedrijf. ,,Maar de jongens pakten het in de tweede helft uitstekend op.”

Eemboys - Austerlitz 1-4 (1-2)

1-1 Roy van den Meiracker.

Eemboys heeft wéér niet gewonnen in de vijfde klasse. Austerlitz, de nummer vier van de competitie, was een maat te groot. Trainer van Eemboys Tony Brosi: ,,Dit was de beste tegenstander tot nu toe. Het is zonde, want vaak moet een veldspeler van het tweede elftal op ons doel staan.”

