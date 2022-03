Wereldkampioen Puck Pieterse gehuldigd bij haar club WV Eemland: ‘Maar de burgemeester heeft haast’

Dit is wat er gebeurt als je op sms’je klikt van ‘ABN-Am­ro’: jonge crimineel strijkt ruim 80.000 euro op

Piep, een sms van ABN-Amro: ‘Uw bankpas moet vervangen worden. Klik op de link om een nieuwe aan te vragen.’ Deze sms-bom werd naar honderden mensen gestuurd en een kleine twintig personen klikten op de link. Zij vulden hun gegevens (inclusief pincode) in en trapten in de truc van een 20-jarige oplichter uit Amersfoort, die in totaal voor ruim 80.000 euro pinde van hun rekeningen.

