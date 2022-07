Werkloze profvoetballers strijken neer in Woudenberg: ‘Dit team is voor jongens zoals ik echt een uitkomst’

Voetbal Totaal CJVV door oog van de naald, Cobu Boys aan zijden draadje: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

CJVV kroop door het oog van de naald. ,,Over vijf jaar hebben we het hier nog steeds over”, zei trainer Sijtze Wobbes na de benarde overwinning op Laren’99. Waar derdeklasser CJVV nog steeds op koers ligt voor de titel, kan Cobu Boys een niveau lager degradatie amper meer ontgaan. Wat er nog meer gebeurde op de voetbalvelden? Met dit overzicht ben je in één keer bij.

22 mei