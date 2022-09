Wielerronde van Hoevelaken is terug: ooit won Joop het criterium in het dorp

Liesbeth (67) kan niet meer lopen, tótdat ze in de Lokomat stapt: ‘Dit gevoel gun ik iedereen’

Als klein meisje was Liesbeth Mekkering (67) al gek op paardrijden. Niets liever deed ze, tót ze er in 2008 van afviel en door een medische misser in het ziekenhuis blijvend invalide raakte. Een looprobot bracht haar verlichting, en dat gunt ze iedereen. ,,Op dit apparaat kan ik weer éven lopen.’’

