Wim Hartman is 75 jaar, maar rijdt in ‘La Marmotte’ nog Alpenreuzen op: ‘Krijg er ieder jaar een kick van’

Sparta Nijkerk haakt af in strijd om promotie: ‘Dit team heeft een nieuwe wind nodig, nieuwe impulsen’

Het besef na de 1-2 sof tegen HSC’21 daalde snel in. ,,Dit is het einde van een tijdperk dat vier jaar geduurd heeft”, zei trainer Eric Speelziek na de uitschakeling in de eerste ronde van de nacompetitie om promotie naar de Jack’s League. ,,Het was al een tijdje op.”

12 juni