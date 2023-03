Zeven goals ’t Vliegdorp, Eemboys na gelijkspel van de min 1 af. Dit is het overzicht van het amateurvoetbal

voetbal totaal VVZ’49 - ‘t Vliegdorp gestaakt, NSC dendert door: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

NSC dendert maar door in de eerste klasse A. Inmiddels staan de Nijkerkers, die lang onderin bivakkeerden, op de negende plaats. Woudenberg is in de tweede klasse aan het aftellen voor de titel en Roda’46 werkte tegen ZOB tot drie keer toe een achterstand weg (4-4).