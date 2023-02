Zilver voor 20-jarige Amersfoortse op WK veldrijden bij de elite: ‘Lang leve de lol, straalde Puck op de fiets uit’

Column Peter Visee rookt, maar omarmt het rookvrije sportpark: ‘Fatsoen moet je doen’

Tijdens de winterstop heb ik genoten van een vakantie. In het vliegtuig bleek dat iemand op het toilet een sigaretje had opgestoken. Via de intercom werd dat natuurlijk vaak omgeroepen: het ging om een ernstige overtreding van de regels. Ik moest lachen. Alsof de boosdoener zichzelf ging verlinken.

28 januari