Alle ballen op het dubbelspel voor Apeldoornse Nijkamp bij NK tennis, klaar in enkelspel

De Apeldoornse Rose Marie Nijkamp strandde bij het NK tennis in het enkelspel in de kwartfinales. Een verrassing was dat niet. Nijkamp verloor donderdag in Amstelveen in drie sets van de als derde geplaatste Bibiane Schoofs.