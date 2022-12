Waar de ene Apeldoornse club Alterno niet stunt in de beker, doet stadsgenoot Dynamo 2 dat wél

Mannen, derde ronde

Het tweede van Dynamo, een subtopper in de topdivisie, had een betrekkelijk makkelijke avond tegen eredivisionist Huizen. Het zette de eredivisionist zelfs met maximale cijfers opzij. Trainer Justin Sombroek was verrast door zijn spelers, ondanks het feit dat Huizen volgens Sombroek niet compleet was. ,,Wij trainen twee keer in de week en zij wel vier keer. Ik vond ons niet eens top, maar maakten veel minder fouten. Dus ben ik zeker verrast. Ook omdat we de laatste jaren nogal wat spelers zijn kwijtgeraakt aan eredivisionisten”, aldus Sombroek.

Dynamo 2 - Huizen 3-0 (25-20, 25-18, 25-18).

In een sfeervolle Alternohal maakte tweededivisionist Alterno het Zevenhuizen, de nummer voorlaatst in de eredivisie, flink lastig. ZVH trok aan het langste eind, maar had daar wel vijf sets voor nodig. De eerste set werd door de ploeg uit Zevenhuizen nog wel gewonnen, maar in de volgende twee sets heersten ‘de groenen’. Een sensatie leek aanstaande. De eredivisionist herpakte zich echter en maakte het karwei op professionele wijze af in de beslissende vijfde set. Alterno-trainer Wouter Langendijk baalde na afloop, maar was ook trots: ,,We hoeven ons niet te schamen, want we hebben gewoon twee sets gewonnen van een eredivisionist. Maar toch blijft het zonde.”

Alterno - ZVH 2-3 (22-25, 25-21, 25-22, 13-25, 12-15).

Ook topdivisionist EVV liet de tegenstander ontsnappen. De Elburgers wisten een 2-1 voorsprong in sets in eigen huis tegen mede-topdivisionist Inter Rijswijk niet te benutten. Terwijl EVV de derde set overtuigend met 25-19 won. De thuisploeg bleek vervolgens niet in staat om het niveau uit de eerste drie sets te evenaren. Nadat Inter Rijswijk met 25-17 orde op zaken stelde in de vierde set, sloeg de uitploeg in de vijfde set met 15-10 genadeloos toe.

EVV - Inter Rijswijk 2-3 (23-25, 25-23, 25-19, 17-25, 10-15).

Vrouwen, derde ronde

De Apeldoornse koploper in de topdivisie leek af te stevenen op eenvoudige een zege, maar moest bij de Twentse competitiegenoot Apollo 2 na een 2-0 voorsprong in sets toch nog flink aan de bak. De thuisploeg kwam namelijk langszij. Uiteindelijk was Alterno op tijd bij de les en won het de slotset nipt met twee punten verschil. ,,Blokkerend hadden we hun aanval niet onder controle. We hebben zelfs de blokkering omgedraaid, maar dat werkte averechts. We lieten ons een beetje gek maken, waardoor we ook slordig werden. Dankzij een goede start in de laatste set kregen we het toch weer op de rit. Voor mij liet het vooral zien dat we stabieler zijn geworden. Vorig jaar hadden we dit denk ik niet geflikt. Al had het ook net zo goed verkeerd kunnen vallen”, aldus trainer Wilfried Groothuis.

Apollo 8 2 - Alterno 2-3 (19-25, 24-26, 25-19, 25-20, 13-15).