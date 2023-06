Volleybalsters zonder spelverdeler Laura Dijkema naar Azië voor Nations League

Noor Hagenes snelste in tijdrit Olympia's Tour op TT-cir­cuit: ‘Het is mooi om zo te beginnen’

Per Strand Hagenes heeft de openingstijdrit van Olympia’s Tour op het TT-circuit in Assen gewonnen. De 19-jarige Noor van Jumbo-Visma hield de Belg Vlad van Mechelen in de tijdrit over 9 kilometer op 1 seconde. De Brit Joshua Giddings werd derde. Beste Nederlander werd Axel van der Tuuk op de achtste plaats.