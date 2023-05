Pas 18 jaar, maar Shan Biwott speelt alle wedstrijden bij SDV Barneveld: ‘Het is enorm snel gegaan’

Barnevel­der Dick Schreuder promoveert met PEC Zwolle: ‘Samenwer­ken met Alfred en Bart? Zou zomaar kunnen’

Dick Schreuder keert volgend seizoen terug in de eredivisie. De Barneveldse voetbaltrainer praat vrijuit over PEC Zwolle, zijn broers en SDV Barneveld. ,,Werken in de MLS of Australië, waarom niet?”