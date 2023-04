De Treffers wil vijf versterkingen, gaat nog in gesprek met Bouyaghlafen en wacht op talent van 19

Voetbaloverzicht Betuwe Elistha staat al na 8 seconden op achter­stand en incasseert nederlaag tegen AWC

ELST - Elistha verloor zaterdag het inhaalduel bij AWC in Wijchen met 3-1. De ploeg uit Elst was de enige zaterdagclub uit de (Over-)Betuwe die dit weekeinde in actie kwam.