Best Vooruit op drempel van historie, vierde divisie binnen handbereik: ‘Als er iets op het spel staat, dan kunnen er bij ons gekke dingen gebeuren’

Best Vooruit gaat op voor het examen dat vierde divisie heet. De ploeg van coach Miguel van den Dungen won in een afmattend duel met de tong op de schoenen bij EFC met 0-1. Eersteklasser NEO uit Borne in Overijssel is in de eindstrijd de tegenstander. Nog nooit kwam Best Vooruit in de vierde divisie uit.