Best Vooruit werkt bekerkater weg tegen Heeze: ‘We hebben ons herpakt’

Programma amateur­voet­bal: Budel kan in topper tegen SVSH titel veroveren

Op bezoek bij directe achtervolger SVSH in Someren-Heide kan Budel zich zondag tot kampioen in 4E kronen. Met nog vier duels te gaan bedraagt het verschil tussen beide teams negen punten. Budel degradeerde vorig jaar via de nacompetitie onverwacht uit de derde klasse, nadat het in de voorgaande seizoenen nog een solide subtopper was. Nu staat Budel op het punt om het verloren terrein weer goed te maken.