De Gegenpressing Podcast | Spelen met een wereldkampioen, Schalk in museum Messi en klaar voor rentree NAC

Anderhalf jaar geleden was Schalk ook al eens te gast in de podcast. Nu schuift hij eveneens aan in zijn vakantie, maar die is wat langer omdat het seizoen in Japan eerder stopte in verband met het WK. De ex-spits van NAC, tegenwoordig actief voor Urawa Red Diamonds, is blij om weer in het land te zijn. Hij heeft Mr. Moos uitgekozen als locatie om op te nemen. Schalk vertelt open over een mogelijke terugkeer bij NAC en hoe hij kijkt naar het nieuwe NAC.