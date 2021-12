30 jaar na dato is de legende van Aad Mansveld in Den Haag nog springlevend: zijn levensverhaal van A tot Z

Topamateur­trai­ner Edwin Grünholz rammelt aan de poorten van het profvoet­bal

Als hoofdtrainer van tweededivisionist Quick Boys, assistent-trainer van ADO Den Haag en leerling bij de UEFA PRO-cursus is Hagenaar Edwin Grünholz er maar druk mee. Hij begon als trainer in de derde klasse op zondag en staat nu aan het roer bij de grootste amateurclub van Nederland. En dat is voor deze selfmade man nog niet het plafond.

9 november