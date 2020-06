37-jarige Zwinkels gaat aan zestiende seizoen bij ADO beginnen

De Westlander, die sinds 2005 bij ADO onder contract staat, is van alle spelers in de huidige eredivisie degene die het langst voor dezelfde club uitkomt. Zwinkels gaat in Den Haag aan zijn zestiende seizoen beginnen. Hij keepte tot nu toe 172 officiële duels voor ADO Den Haag. ,,Ik voel me prima en het vuur is nog niet gedoofd”, zegt Zwinkels, via de officiële kanalen van de club, over zijn contractverlenging. ,,Daarnaast heb ik nog veel drive en zin om te voetballen. Je kan maar één keer stoppen, dus ik ga nog vol plezier door.”