46-jarige assistent valt in bij VUC en DWO maakt er 15 in een week: lees hier alles over het amateurvoetbal

ZATERDAG

Jack’s League

Scheveningen-TEC 1-2 (0-1)

1-2 Freek van Eijk (strafschop).

In eigen huis incasseerde Scheveningen tegen het ambitieuze TEC een nipte nederlaag. Na afloop was er bij de ‘Schollekoppen’ teleurstelling over het resultaat, maar werd er ook direct - met angst en beven - vooruitgekeken naar de komende weken. Daarin wacht Scheveningen een ‘Engels speelschema’, met twee wedstrijden per week. ,,Eigenlijk is dit niet verantwoord voor het lichaam”, vertelde de 33-jarige aanvaller Mehmet Aldogan.