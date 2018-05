Aad de Mos wil 'zijn' landstitel met Ajax terug

Tweede klasse Die Haghe laat het aankomen op de laatste speelronde

19 mei Die Haghe kan zich nog steeds geen kampioen van de tweede klasse C noemen. De formatie van coach Wim de Jong speelde met 1-1 gelijk tegen SVC'08, terwijl concurrent Valken'68 met 0-2 won van DoCoS. UVS speelde gelijk (1-1 tegen RCL) en is met een achterstand van vier punten niet meer in de titelrace.