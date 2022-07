Aangifte na mishandeling bij voetbalclub Blauw-Zwart, slachtoffer raakte zwaargewond: ‘Het ging te snel’

Bij de politie is aangifte van mishandeling gedaan na een vechtpartij bij Blauw-Zwart in Wassenaar. Op de voetbalclub zouden na het veteranentoernooi twee gewonden zijn gevallen, waarvan één zwaargewond naar het ziekenhuis moest. Wie de schuldige is, is nog niet duidelijk. ,,Het ging allemaal te snel om te kunnen zien wie wat deed.”

Het moest een feestelijk slotstuk van het voetbalseizoen worden, maar het tegenovergestelde gebeurde op sportcomplex De Schulpwei. Op zaterdag 18 juni vond daar het veteranentoernooi van RKSV Blauw-Zwart plaats. Bij enkele deelnemers ontstonden later op de dag wat schermutselingen en irritaties over en weer, zegt voorzitter André van Herk.

Bij de politie kwam om 19.45 uur een melding van een vechtpartij binnen, waarna eenheden van de politie en ambulance naar de voetbalclub gingen. Op de Dr. Mansveltkade trof de politie twee gewonden aan, waarvan één met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de Politie Wassenaar was deze zwaargewond.

,,Het was na het toernooi”, zegt Van Herk. ,,Voor zover ik heb vernomen had het slachtoffer een gebroken kaak. De tweede persoon kreeg een stoel tegen zijn hoofd en is behandeld met drie hechtingen. Zwaargewond vind ik wel een heftige uitdrukking, al is elk geweld te veel geweld.”

Ging allemaal te snel

De voorzitter van Blauw-Zwart baalt flink van het incident op zijn club. ,,Heel vervelend allemaal, omdat het zo’n geslaagde middag was. Zoiets is een domper, zulke dingen wil je voorkomen. Het ergste is het voor die personen die dit is overkomen. Het ging allemaal te snel om te kunnen zien wie wat deed. Zo jammer dat het seizoen op deze manier moet eindigen.”

Quote We hebben inmiddels een aangifte ontvangen en hebben de zaak in behande­ling Woordvoerder, Politie Den Haag

Omdat het druk was op de club konden de verdachten niet zomaar opgespoord worden. De politie heeft niemand aangehouden en roept nu getuigen op zich te melden. ,,We hebben inmiddels een aangifte ontvangen en hebben de zaak in behandeling”, aldus een woordvoerder van de politie Den Haag.

De Politie Wassenaar hoopt via een bericht op sociale media meer te weten te komen over de mishandeling en de mogelijke verdachten. ‘Wij zijn hard op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.’

