Acht Haagse honkballers zochten hun heil buiten de stadsgrenzen

Speelden zij maar bij StorksVoor het tweede jaar op rij in de reguliere honkbalcompetitie als hekkensluiter geëindigd. En nu proberen om degradatie te voorkomen. Dat is het lot van Storks. Maar dit zou niet zijn gebeurd als alle Haagse honkballers voor de enige club uit de Residentie in de hoofdklasse zouden spelen. Om meerdere redenen (financiën, kwaliteit) is dat niet het geval. Zouden ze er wel zijn, dan is Storks direct een titelkandidaat.

Acht spelers met Haagse wortels maken faam in binnen- en buitenland. Ze hebben ervaring in de Major League of ze zijn betrouwbare hoofdklassespelers. Een overzicht van de spelers van wie Storks hoopt dat ze ooit (weer) voor de Haagse club gaan spelen.

Kalian Sams

Buitenvelder bij Sussex County Miners

Momenteel weer actief in de Verenigde Staten. Ging begin dit seizoen naar High Point Rockers, werd ontslagen en komt inmiddels voor Sussex County Miners in de Can-Am League uit. Stond ooit op de loonlijst bij Seattle Mariners maar maakte nooit zijn Major League-debuut. Speelde inmiddels overal ter wereld, zoals in Canada, Mexico en Taiwan. Werd met Nederland wereldkampioen in 2011 en was halve finalist op de World Baseball Classic (WK met de profs) in 2013 en 2017. Krachtmens die ogenschijnlijk zonder moeite de ballen uit het stadion slaat. Zijn buurman in Den Haag haalde hem over bij ADO om te gaan honkballen.

Roger Bernardina

Buitenvelder bij Lamigo Monkeys Taiwan

Voormalige Major League-speler bij Washington Nationals, Philadelphia Phillies, Cincinatti Reds en Los Angeles Dodgers. Bijgenaamd 'De Haai' vanwege de manier waarop hij als buitenvelder lastige ballen vangt. Als een roofvis duikt hij op zijn prooi. Heeft een groot bereik, waardoor hij verdedigend ijzersterk is. Werd in 2007 en 2016 Europees kampioen met Nederland. Na een aantal Minor League-clubs vertrok de nu 35-jarige Bernardina achtereenvolgens naar Zuid-Korea en Japan. Speelt nu in Taiwan in de Chinese competitie. Kwam op zijn achtste uit Curaçao naar Den Haag en leerde bij ADO honkballen.

Jiorgeny Casimiri

Werper bij de Toronto Blue Jays

Zeventienjarig supertalent. Begon bij de, inmiddels ter ziele gegane, Tsunami Honkbalschool en deed als vijftienjarige al ervaring op bij SV Wassenaar. Vertrok daarna naar landskampioen Neptunus en kwam dit seizoen voor HCAW uit. De reliever gaat in het rookie-team van de Toronto Blue Jays spelen. Groot talent dat mogelijk de volgende is die de Major League gaat halen. Kracht en snelheid zijn in zijn worpen prima in orde. Stoïcijns, weet waarvoor hij op de heuvel staat en doet vervolgens professioneel zijn job.

Volledig scherm Werper Berry van Driel. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Berry van Driel (foto)

Werper bij Neptunus

Sportambassadeur van Den Haag en Haags Sportman van het Jaar (2015). Speelt een belangrijke rol bij Neptunus en het Nederlands team waarmee hij de titels aaneenrijgt. Werd wereldkampioen in 2001 en was twee keer halve finalist in de World Baseball Classic. Kan ook in het veld als eerste en tweede honkman of als korte stop uit de voeten, maar richt zich tegenwoordig op zijn rol als pitcher. Stapte in 2009 van ADO over naar Neptunus. Een enorm ervaren en complete werper die de randen van de thuisplaat opzoekt en laat zien dat je niet altijd hard hoeft te gooien om een slagman uit te krijgen.

Joran Berkhout

Buitenvelder bij Quick

Speelde voorheen voor Storks en kwam tussendoor een wedstrijd voor Hoofddorp Pioniers uit. Promoveerde met de Hagenaars naar de hoofdklasse, maar had geen klik met de vorige coach Aldric Dunlop en vertrok uit onvrede. Is als buitenvelder hoofdklassewaardig en aan slag altijd wel goed voor drie of vier homeruns per seizoen.

Volledig scherm Binnenvelder Raul Jacobs. © Patrick Dolkens

Raul Jacobs (foto)

Binnenvelder bij Hoofddorp Pioniers

Is afkomstig van Sint-Maarten en speelde vorig seizoen bij SV Wassenaar. Het was toen al duidelijk dat hij ook voor het hoogste niveau geschikt is. Speelde voorheen college in de Verenigde Staten. Beschikt over een prima 'handschoen' waarmee hij zekere honkslagen van de tegenstander voorkomt.

Ibrahin Redan

Buitenvelder bij DSS

Product van de Tsunami Honkbalschool en ADOLakers. Werd ontdekt door de Cincinnati Reds uit de Major League, waar hij twee jaar voor het rookie-team speelde. De geboren Curaçaoënaar keerde terug naar Den Haag en kwam weer uit voor ADOLakers. Speelde later voor Twins en Hoofddorp Pioniers. Begon als pitcher maar laat dat aspect vanwege blessures achterwege. Powerhitter die weinig moeite heeft om de bal over het hek te tillen.

Odion Gouverneur

Buitenvelder bij Quick