Achtste competitiezege op een rij: ADO Den Haag blijft winnen in de Keuken Kampioen Divisie

Het was tot en met donderdag vooral een onrustige week geweest voor ADO Den Haag. Een conflict tussen de spelersgroep en de clubleiding over winstpremies escaleerde dusdanig dat de Haagse selectie donderdag een statement maakte en een groot gedeelte van de training oversloeg. Maar op alle onrust volgde een uiterst succesvol weekend.

Thuis tegen TOP Oss won de ploeg van trainer Ruud Brood voor de achtste keer op een rij in de Keuken Kampioen Divisie. De overwinning kwam bovendien een dag nadat concurrenten FC Volendam, Excelsior en De Graafschap punten hadden verspeeld. En daarmee kwam directe promotie naar de eredivisie weer een beetje meer in beeld. Na 21 wedstrijden heeft ADO nog maar een achterstand van slechts twee punten op Excelsior, dat tweede staat.

Grote afstand

De Haagse ploeg had de overwinning te danken aan Dhoraso Moreo Klas. De 20-jarige middenvelder schoot de bal na een uur spelen van grote afstand hard in de kruising. Het was voor Moreo Klas zijn tweede doelpunt van het seizoen. Zijn eerste maakte hij ook al tegen TOP Oss, in de uitwedstrijd van afgelopen september. Ook toen schoot hij van afstand prachtig raak.