Adekanye en Mokhtar moeten ADO aan goals en assists gaan helpen

De 29-jarige Mokhtar zit sinds het begin van deze maand zonder club. De rechtsbenige buitenspeler was tot eind vorig kalenderjaar speler van het Amerikaanse Columbus Crew, waarmee hij de MLS Cup won. Hij speelde afgelopen seizoen 19 wedstrijden voor zijn Amerikaanse werkgever. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij één assist. Mokhtar maakte in Nederland vooral furore als speler van PEC Zwolle, waarvoor hij in 102 officiële wedstrijden 25 keer scoorde en 17 assists gaf. Ook speelde hij voor FC Twente, FC Eindhoven, het Turkse Ankaragücü, Al Nasr uit Saoedi Arabië en het Noorse Stabaek. ,,ADO is een mooie club, die op dit moment niet staat waar het hoort”, zegt Mokhtar. ,,Maar ik zie het juist als een uitdaging om het team verder te helpen. Ik heb al bij PEC Zwolle en FC Twente ervaren hoe je moet omgaan met een dergelijke situatie. We moeten vechten voor lijfsbehoud in de Eredivisie en daar ga ik alles voor geven.”



De 21-jarige Adekanye werd in de eerste helft van dit seizoen door Lazio verhuurd aan Cádiz CF. Daar kwam de Nederlander amper aan bod. Adekanye speelde vijf officiële wedstrijden voor de Spaanse club: drie in La Liga en twee in de Copa del Rey. Adekanye komt uit de jeugd van Ajax, maar vertrok op jonge leeftijd naar de jeugdopleiding van FC Barcelona. De Catalaanse club leende hem vervolgens een jaar uit aan PSV en liet hem later naar Liverpool gaan. In de zomer van 2019 stapte hij over naar Lazio, waarvoor hij tot nu toe 15 officiële wedstrijden speelde. ADO Den Haag huurt de snelle aanvaller voor de rest van het seizoen, daarna staat Adekanye nog één jaar onder contract in Italië.