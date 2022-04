ADO-aanwinst Pires vluchtte halsoverkop uit Oekraïne: ‘Reed 26 uur lang op een flesje water en een banaan’

Helemaal ondenkbaar is het niet dat Felipe Pires in Den Haag over een aantal jaar bekend staat als de eerste van vele mislukte spelers - komend van over de hele wereld - die ADO Den Haag in het Globalon-tijdperk zijn komen versterken. Avonturiers die het Haagse karakter van de club hebben doen afbrokkelen. En spelers uit eigen geledingen in de weg hebben gestaan.