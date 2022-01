ADO akkoord met bijna alle schuldeisers, overname een grote stap dichterbij

Nederlands Davis Cup-team begin maart weer in Zuiderpark: ‘Trots dat de heren naar Den Haag komen’

Het Nederlandse Davis Cup-team neemt het begin maart in Den Haag op tegen Canada. In Sportcampus Zuiderpark, waar weer een indoor gravelbaan wordt neergelegd, zal de kwalificatieronde op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart afgewerkt worden. De inzet van de ontmoeting met Canada is plaatsing voor de Davis Cup Finals van eind dit jaar.

10 januari