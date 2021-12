ADO-assistent Giovanni Franken houdt het persoonlijk: ‘Er zit meer in, maar je speelt nog met verdriet’

Laakkwar­tier geniet na van bekerstunt: ‘Tijd van de kinderklas is voor­bij’

Laakkwartier stuntte zondag in de districtsbeker door met 3-4 bij hoofdklasser TOGB te winnen. Roel Zandbergen, de trainer van de zondag-tweedeklasser, reageerde na afloop van het duel in Berkel en Rodenrijs nuchter. ,,In de competitie staan we veel te laag en we hebben een vrij aardige ploeg.”

16 november