ADO begint seizoen tegen Emmen

Atletiek Rutger Koppelaar: Ik denk dat het nóg hoger kan

13:34 Het winnen van de Gouden Spike is voor polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar niet alleen een geweldige prijs, maar vooral ook het startpunt van wat voor hem een geweldige sportzomer moet worden. ,,Over 5,70 meter was een geweldig persoonlijk record, maar ik denk dat het nóg beter en hoger kan.''