ADO bereidt zich zonder vertrokken Goossens voor op Excelsior-uit: ‘John liep met zijn ziel onder zijn armen’

,,We hebben een goede week achter de rug”, vindt trainer Ruud Brood over de afgelopen trainingsdagen. ,,We hebben bewust geen tegenstander gezocht om een oefenwedstrijd tegen te spelen en hebben gewoon lekker getraind. Ik denk dat ze in de groep goed met elkaar omgaan en blij waren dat ze elkaar weer zagen. Iedereen heeft goede dagen gehad.”

Het gebeurde in Mierlo allemaal met nagenoeg dezelfde selectie als waarmee ADO 2021 afsloot. Alleen John Goossens is er niet meer bij. De 33-jarige middenvelder heeft zijn contract in de winterstop in overleg met de directie van de club laten ontbinden. ,,Ik ben daar eerlijk gezegd buiten gebleven”, vertelt Brood.

,,De directie en John zijn in gesprek gegaan en tijdens mijn vakantie hoorde ik dat ze eruit zijn gekomen”, legt Brood uit. ,,Dat is ook een goede zaak voor John zelf, omdat de situatie moeilijk was. Hij heeft het afgelopen halfjaar veel blessureleed gehad. Wij hebben de opdracht gekregen om de selectie kleiner te maken en dan moet je keuzes maken die je liever niet wilt maken. Dat was het moeilijke van dit verhaal. Ik heb hem aangegeven dat ik voor andere spelers koos. Er is concurrentie, daar moet je eerlijk over zijn. Dan kan ik me voorstellen dat een speler zegt dat hij het toch wil laten zien. Daar kan je over praten als je topfit bent, maar in die situatie is het nooit gekomen.”