ADO blijft zich roeren op de transfermarkt: Haagse club lijft per direct Kroaat uit de Oekraïense competitie in

De 29-jarige Puclin begon zijn carrière in zijn thuisland Kroatië en speelde daar voor meerdere clubs. Na een uitstap naar het Duitse Saarbrücken in 2015 keerde de rechtsbenige middenvelder een jaar later terug naar Kroatië waar hij uitkwam voor NK Istra en Slaven Belupo. In 2020 transfereerde Puclin naar Vorskla Poltava in Oekraïne. Daar was hij voordat de competitie werd stilgelegd in veertien wedstrijden goed voor één doelpunt. Bij ADO gaat Puclin spelen met rugnummer 8.