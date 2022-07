ADO boekt klinkende overwinning tegen RWD Molenbeek in laatste testcase voor seizoenstart

Uitblinker De Waal

In een leeg Bingoal Stadion kende ADO, waar Jordy Wehrmann een basisplaats had en Dhoraso Klas op de bank begon, weinig moeite met RWD Molenbeek. Dat was in de eerste helft wel vooral te danken aan Max de Waal, eigenlijk al de gehele voorbereiding de uitblinker aan Haagse zijde. Hij zorgde er eigenhandig voor dat ADO al bij rust tegen een comfortabele voorsprong aankeek, door na drie minuten bij de eerste Haagse kans doel te treffen en de bal vlak voor rust met veel gevoel van buiten het strafschopgebied de kruising in te lepelen: 2-0.