ADO-coach Fons Groenendijk grijpt fors in

1. Vreemde capriolen

Beelden van Indy Groothuizen gingen zondag de hele wereld over. Voorzien van commentaar in verschillende talen was de jonge ADO-goalie trending topic op social media. Een niet al te lastige terugspeelbal was tamelijk onbeholpen via zijn voet tegen de paal gegaan en plofte na een zetje van Cyriel Dessers in het doel: 1-0 voor FC Utrecht.