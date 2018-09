ADO-coach Groenendijk: Het wordt tijd dat we verder komen

De laatste jaren sneuvelde ADO al vroeg in het bekertoernooi. Feyenoord was tweemaal te sterk voor de Hagenaars. Daarvoor waren het de amateurs van Genemuiden en eerstedivisionisten Almere City FC en MVV die in Den Haag voor teleurstelling zorgden. Het is alweer tien seizoenen geleden dat ADO na de winterstop nog in het toernooi zat. ,,Daar moeten we iets aan doen", zegt Groenendijk. ,,Het wordt eens tijd dat we verder komen. Ik weet hoe mooi het kan zijn, ik heb met meerdere clubs finales gespeeld. Het kan een feest zijn."