ADO dankzij dubbelslag Severina tegen Kozakken Boys naar derde ronde beker

Voor ADO Den Haag was op bezoek bij Kozakken Boys in de KNVB-beker eigenlijk alleen maar iets te verliezen. Maar de ploeg van Dick Advocaat deed wat het moest doen, bereikte dankzij uitblinker Xander Severina de volgende ronde en kan met vertrouwen toewerken naar MVV-thuis.

Een sfeervol amateurcomplex, met supporters dicht op het veld. Harde wind en regen. Een volkszanger en een vuurwerkshow van tevoren. Zelf meerdere belangrijke spelers missen. En spelen tegen een ploeg die een ronde eerder al een stunt had uitgehaald, door Vitesse te kloppen, en dus vol geloof is. Op papier had het duel met de amateurs van Kozakken Boys voor ADO Den Haag alle ingrediënten om bananenschil te zijn.

Dat er voor ADO daarnaast weinig te winnen viel, omdat een zege op een amateurploeg ‘normaal’ is en verlies een ‘schande’, maakte dat men bij de Haagse club niet zal hebben staan springen het duel met Kozakken Boys af te werken. Eerder zal de clash in Werkendam als iets van een hinderlijke onderbreking van de competitie hebben gevoeld. Daar ligt voor ADO de prioriteit, nu alle zeilen moeten worden bijgezet om de play-offs te halen.

Derde ronde

Althans, van tevoren zal het zo voor ADO hebben gevoeld. Want na negentig minuten moet men in Den Haag en trainer Dick Advocaat er toch wel een goed gevoel aan hebben overgehouden. De ploeg speelde niet geweldig, maar won wel en plaatste zich voor de derde ronde van de KNVB-beker. De Haagse ploeg deed daarmee ‘gewoon’ wat het moet doen.

Dat neemt niet weg dat ADO het met fases lastig met Kozakken Boys had. Gesteund door vele supporters op een knus sportcomplex, beet die ploeg in de openingsfase fel van zich af. Al na drie minuten kon Luuk Koopmans een schot van grote afstand van Lars Hutten maar net over de lat tikken en iets meer dan een minuut later mocht een volledig vrij staande Gwaeron Stout zomaar uithalen.

Volledig scherm Vuurwerk op Sportpark De Zwaaier voorafgaand aan Kozakken Boys-ADO Den Haag. © Pro Shots / Remko Kool

Maar daarna nam ADO, dat zonder aanwinst de niet speelgerechtigde aanwinst Joey Sleegers aantrad, het heft in handen. Na een gekeerd schot van Denzel Hall had basisdebutant Nick Broekhuizen de bal voor het inschieten. Een niet te missen kans voor de jonge middenvelder, die de bal echter toch behoorlijk ver over schoot. Mario Bilate kreeg nog een schietkans, maar ramde over.

ADO bleef zoeken naar een opening in de Werkendamse defensie. Die kwam er na 31 minuten, toen Xander Severina een gaatje vond om te schieten en de bal fraai in de kruising krulde. Drie minuten later ontsnapte ADO. Na een overtreding van Finn van Breemen kreeg Kozakken Boys een strafschop, maar Hutten schoot de bal de weilanden rondom Sportpark De Zwaaier in.

Matchwinner Severina

De misser was voor rust voor Kozakken Boys reden om de druk op te voeren. ADO hield echter stand en sloeg zelf nog een keer toe, via matchwinner Severina. Amir Absalem zette op links goed door, gaf voor en Severina haalde doeltreffend uit voor de tweede Haagse treffer. Dankzij een goal van Kaj Ramsteijn bracht Kozakken Boys de spanning nog wel terug, maar die verdween nadat Daniel da Silva Mendes van Kozakken Boys na een woeste tackle rood kreeg. Joël Zwarts maakte er na een counter nog 1-3 van.

Onderaan de streep is de zege er voor het de rest seizoen waarschijnlijk niet een met al te veel waarde. ADO bekert door, maar de weg naar de dennenappel is een hele lange, zo niet onmogelijke. En voor de competitie schiet ADO er niets mee op. Maar de Haagse ploeg won net als vrijdag wel en dat geeft richting het belangrijke duel met nummer drie MVV van vrijdag toch een prettig gevoel.

