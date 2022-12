ADO dankzij hattrick Mario Bilate in oefenduel langs FCV Dender

Een week voor de hervatting van de competitie, koos Dick Advocaat voor een opvallende naam in de Haagse basisopstelling. Doelman Kilian Nikiema, die nog geen officieel duel voor ADO Den Haag achter zijn naam heeft, kreeg de kans zich te laten zien. Tegen het Belgische FCV Dender had de tweevoudig international van Burkina Faso weinig te doen, al moest hij wel één doelpunt incasseren.

In de vierde minuut had dat tegendoelpunt al kunnen vallen. Via de kluts waren de bezoekers dicht bij een doelpunt, maar gelukkig voor ADO en Nikiema ketste de bal via de binnenkant van de paal uit het doel. Daarna was het de beurt aan ADO om de wedstrijd in handen te nemen. Dat ADO aanvallend met Thomas Verheydt, Ricardo Kishna en Xander Severina meerdere spelers miste, deerde de ploeg van Advocaat niet.