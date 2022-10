ADO Den Haag boekt bij NAC dankzij kopgoals Verheydt tweede overwinning op een rij

Never change a winning team is een motto dat veel trainers aanhouden, maar Dirk Kuyt liet tegen NAC zien daar niet echt in te geloven. Ten opzichte van het duel met FC Eindhoven (1-0) stonden bij ADO Den Haag drie andere spelers in de basis, zij het in twee gevallen noodgedwongen.

De kersvers vader Mario Bilate en Dhoraso Klas (geschorst) ontbraken immers bij de Haagse ploeg. Zij werden vervangen door Xander Severina en Jordy Wehrmann. Denzel Hall heroverde zijn basisplaats als rechtsback ten koste van de Spanjaard Guillem Rodriguez.

Geen schim

Goed uitpakken deed het in Breda in de openingsfase allerminst, want ADO was geen schim van de ploeg die de verdedigende stellingen een week eerder tegen FC Eindhoven nog zo goed gesloten hield. Al in de derde minuut mocht Jort van der Sande totaal ongehinderd de 1-0 achter een kansloze Hugo Wentges koppen.

De Haagse ploeg herstelde zich daarna echter, kwam beter in de wedstrijd en maakte via Thomas Verheydt al snel weer gelijk. De 30-jarige ADO-spits werd met een piekfijne voorzet bediend door Severina en kopte de ploeg van Kuyt op gelijke hoogte.

Topduel

Het bleek de aanzet voor een topduel voor Verheydt, die na 31 minuten op min of meer vergelijkbare wijze opnieuw trefzeker was. Nu op aangeven van Amar Catic, die een versnelling inzette en de bal perfect voorgaf, kopte Verheydt de 1-2 tegen de touwen. De spits had vlak voor rust zelfs zijn derde kunnen maken, maar werd op het laatste moment gestuit door een verdediger van NAC. ADO schreeuwde om een penalty, maar kreeg die niet.

In de tweede helft creëerde de Haagse ploeg met Ricardo Kishna als invaller nog een aantal kansen, die met name voor Severina waren. De buitenspeler was een ware plaag voor de Bredase defensie en raakte met schoten zowel lat als paal. Doelpunten kwamen er alleen niet meer bij voor de Haagse formatie.

NAC maakte die echter ook niet meer, waardoor ADO met een overwinning het Rat Verlegh Stadion verliet. De Haagse ploeg komt dankzij de zege op veertien punten en is gedeeld koploper in de eerste periode.

