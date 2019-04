ADO Den Haag bouwt op Immers en El Khayati tijdens ‘Engelse weken’

Lex Immers merkte pas dat het pijpje aardig leeg was toen hij in de slotfase van het duel met Vitesse zijn vertrouwde rol als controleur weer oppakte. De afstanden op het middenveld waren groot en met een nagenoeg lege tank was dat haast niet meer te belopen. Zelfs niet voor hem, want op 32-jarige leeftijd is Immers nog altijd één van de meest fitte spelers bij ADO Den Haag.