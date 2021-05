ADO Den Haag eindigt als laatste, ondanks prachtgoal van Goossens tegen Twente

Veel stond er niet op het spel tijdens FC Twente-ADO Den Haag. Het zorgde ervoor dat het een open wedstrijd werd in de Grolsch Veste. Eentje waarin John Goossens de vrijheid nam om zijn traptechniek te etaleren. De linksbenige middenvelder begon daarmee toen ADO vroeg in de wedstrijd een vrije trap kreeg, net voorbij de middenlijn.



De probeerde Goossens van grote afstand over Twente-keeper Joël Drommel in het doel te mikken, maar dat schot ging nipt over. Na een halfuur spelen maakte hij op bijzondere wijze alsnog de 0-1. Goossens schoot een corner in één keer binnen. Met een prachtige curve draaide hij de bal over Drommel heen, waarna die via de binnenkant van de verre paal het doel in ging.