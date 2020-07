ADO Den Haag haalt aanvaller Catic van PSV

Catic is in Tilburg geboren, maar heeft de Bosnische nationaliteit. Hij kwam al uit voor Bosnië en Herzegovina Onder 19 en Onder 21. De aanvaller maakte afgelopen seizoen zijn debuut voor PSV in het Europa League-kwalificatieduel met Apollon Limassol. Hij kwam toen in de 77ste minuut in het veld en gaf vervolgens twee assists in de met 0-4 gewonnen wedstrijd. Catic viel ook tijdens het Europa League-groepsduel met LASK Linz in. In de Keuken Kampioen Divisie speelde de Bosniër afgelopen seizoen 17 wedstrijden voor Jong PSV, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf.