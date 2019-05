ADO Den Haag heeft nog altijd genoeg om voor te strijden: 'Nog één keer beesten'

1 Play-offs

ADO Den Haag kan nog de play-offs voor Europees voetbal halen. Het moet daarvoor vanavond thuis winnen van Willem II, FC Groningen moet verliezen van FC Emmen én ADO moet het verschil in doelsaldo goedmaken (doelsaldo FC Groningen is -1, van ADO is -9). Een waterkansje, maar dat is nog altijd beter dan geen. Zo weet ook trainer Fons Groenendijk (foto), die de spelers gisteren graag vertelde over wat hij in zijn laatste wedstrijd als voetballer met FC Utrecht flikte in 2001. ,,Toen was het onmogelijk om Europees voetbal te halen, ook omdat Vitesse punten moest verspelen tegen het laag geklasseerde Sparta", herinnerde Groenendijk. ,,Vooraf gaf niemand een stuiver voor onze kansen, maar wat gebeurde er? We wonnen met 6-0 en Sparta-Vitesse werd 2-2. FC Utrecht ging Europa in. Zat ik opeens in een rondvaartboot voor 60.000 man. Zo nam Fonsje Groenendijk als speler afscheid van het betaald voetbal."