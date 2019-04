ADO Den Haag hoopt tegen Excelsior op weer een spektakel

Het is aan het eind van de laatste training voor Excelsior als trainer Fons Groenendijk in het stadion nog één keer zijn stem verheft. Terwijl de spelers in de schaduw uitpuffen, laat hij de selectie nadrukkelijk weten dat er nog veel is om voor te spelen. De tiende plek bijvoorbeeld. In de schaduw van de play-offs een prestigestrijd, al kan het voor de club waardevol zijn vanwege extra tv-gelden.